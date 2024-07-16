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В Молдове раскрыли схему нелегальной миграции украинцев в страны ЕС

Иллюстративное фото (facebook com)
Автор: Владимир Костырин

Пограничная полиция Молдовы задержала мужчину, причастного к организации схемы незаконной миграции граждан Украины в страны Европейского союза. Фигурант состоял в преступной группировке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Пограничной полиции Республики Молдова и News Maker.

По данным молдавских правоохранительных органов, данная группировка организовала нелегальную миграцию украинцев через Молдову и дальше в страны ЕС.

Задержанный - 29-летний гражданин Молдовы, сейчас находится под домашним арестом. Правоохранители продолжают расследование с целью найти всех, кто причастен к данному делу.

Отмечается, что с 20 по 21 июня пятнадцать мигрантов незаконно пересекли молдовскую границу в рефрижераторе. Указывается, что за такие услуги граждане Украины заплатили преступникам около 8 тысяч долларов каждый.

Затем подозреваемый на своем автомобиле доставил 5 человек в Кишинев.

В Пограничной полиции Молдовы проинформировали, что 25 июня двое граждан Украины пришли на КПП Скулены и рассказали, как и когда они прибыли в Молдову.

Выезд мужчин призывного возраста из Украины

Отметим, что в Украине из-за полномасштабного вторжения россиян действует военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Ранее в апреле стало известно, что украинские и молдавские спецслужбы ликвидировали новую преступную группу, специализировавшуюся на организации нелегальной миграции. Свои "услуги" дельцы оценивали в 4 тысячи евро за одного мигранта.

Кроме того, перед этим правоохранители разоблачили одесского полицейского и его сообщника в незаконной переправке военнообязанных в Молдову.

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МолдоваВыезд за границу