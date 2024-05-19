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В Молдову прибыли бойцы ВВС США с военной помощью

Фото: флаг Молдовы (pixabay.com)
Автор: Вадим Ребрина

18 мая в аэропорт Кишинева прибыл самолет C-17 Национальной воздушной гвардии Северной Каролины, США для поддержки учений PEACE SHIELD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Молдове.

35 военнослужащих из гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе будут отрабатывать тактики реагирования на чрезвычайные ситуации, необходимые для безопасности граждан Молдовы.

Кроме того, самолет доставил медицинское и оборонное оборудование, которое будет передано Министерству обороны Молдовы в рамках американской помощи.

"Соединенные Штаты гордятся своим сотрудничеством с правительством и народом Молдовы в стремлении к созданию демократического, преуспевающего и безопасного будущего", - говорится в сообщении посольства.

Опасность для Молдовы со стороны России

 

Кремль задался целью сорвать евроинтеграцию Молдовы. Для этого Москва, по словам министра иностранных дел Молдовы, Михая Попшоя использует различные методы — от дипфейков, созданных искусственным интеллектом, до мешков с наличными.

Глава разведки Молдовы Александру Мустята заявил, что Россия намерена сорвать президентские выборы и референдум по ЕС в этом году.

Британская разведка говорит, что Россия планирует нацелить на Молдову волну так называемых гибридных атак перед указанными событиями.

Недавно, 15 мая, Молдова объявила о подписании соглашения с Европейским Союзом о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

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Молдова