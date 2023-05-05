В Молдове планируют временно ограничить импорт зерна и масла из Украины

Министр в беседе с главой делегации ЕС в Молдове Янисом Мажейксом заявил о намерении ввести "меры, которые ввели некоторые страны ЕС по импорту зерновых и масличных культур из Украины".

Также, по словам Боля, правительство Молдовы хочет компенсировать аграриям акциз на используемое ими дизельное топливо и ввести субсидии для покупки средств для защиты растений и удобрений.

Напомним, Еврокомиссия 2 мая запретила импорт четырех украинских агропродуктов в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и семенах подсолнечника.

При этом украинская продукция будет проходить транзитом через указанные страны другим государствам-членам ЕС.

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