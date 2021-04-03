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У Молдові заявили про викрадення судді Чауса

Автор: Дмитро Левицький

У Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.

Про це пише молдовське агентство Newsmaker.

Адвокат Чауса Юліан Балан сьогодні повідомив, що група невідомих озброєних чоловіків в центрі Кишинева викрала українського суддю.

Факт викрадення судді Чауса підтвердила агентству Newsmaker прес-секретар поліції Кишинева Наталя Статі.

"Чоловіка у віці 54 років викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15", - розповіла вона.

Представник поліції зазначила, що зараз органи слідства з'ясовують обставини того, що сталося. Вже було порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, в Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання.

У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови та здався молдовській владі.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року - звільнила з посади судді.

У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.

Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.

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Новини України МолдовавикраденняНиколай Чаус
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