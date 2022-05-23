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У Молдові заявили про готовність озброїтися за стандартами НАТО, але висунули умову

Фото: Кишинів заявив про готовність перейти на стандарти НАТО, але висунув умову (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Молдові заявили про готовність озброїтися за стандартами НАТО. Однак Кишинів хоче зберегти нейтральний статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Market.

Як заявив виданню глава пресслужби Міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови Даніел Воде, керівництво країни веде переговори з іншими країнами про посилення обороноздатності молдавської армії.

"Наша країна співпрацює в галузі безпеки і оборони з багатьма партнерами. Метою цього діалогу є як участь у забезпеченні миру і безпеки у світі, так і забезпечення необхідної обороноздатності Збройних сил, щоб протистояти потенційним загрозам безпеці", - сказав спікер МЗС, коментуючи можливість постачання озброєння країнами НАТО.

При цьому Воде зазначив, що Молдова співпрацює з НАТО з урахуванням нейтрального статусу країни. За його словами, цей принцип прописаний в молдавській Конституції.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Великобританії Ліз Трас виступила за озброєння Молдови за стандартами НАТО.

Відзначимо, пізніше США заявили про готовність поставити зброю Молдові. Як зазначили у Вашингтоні, такі переговори вже ведуться.

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