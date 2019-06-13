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МЗС України одночасно називає прем'єрами Молдови Філіпа та Санду

Новини » Політика    13.06.2019 - 16:56
МЗС України одночасно називає прем'єрами Молдови Філіпа та Санду
Фото: МЗС (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністерство не вказує, кого з прем’єрів Україна визнає чинним главою уряду

Міністерство закордонних справ України одночасно називає прем'єр-міністрами Молдови колишнього главу уряду Павла Філіпа та очільницю нового уряду Майю Санду. Про це свідчить коментар МЗС за підсумками візиту спецпредставника України Віктора Крижанівського до Кишинева, опублікований на сайті МЗС.

Даний візит відбувся у середу, 12 червня.

"У першій половині дня відбулася зустріч… з призначеними парламентською більшістю прем’єр-міністром Майєю Санду та членами її уряду", - інформують у міністерстві.

У тому ж повідомленні МЗС України відзначило зустріч українського спецпредставника з Павлом Філіпом, який лишається прем'єром за версією Демократичної партії Молдови, яка не визнає зміну влади у країні.

"У другій половині дня проведено зустрічі з прем’єр-міністром Павлом Філіпом та членами його уряду - віце-прем'єром з питань реінтеграції Крістіною Лєснік, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Тудором Уляновскі", - сказано у повідомленні.

При цьому не вказано, кого з прем’єрів Україна визнає чинним главою уряду. Крижанівський, за інформацією міністерства, на зустрічах наголосив, що для України важливо, щоб Молдова і надалі рухалася шляхом європейської інтеграції.

"Україна закликає всі політичні сили в Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме подальшому  демократичному розвитку держави", - підкреслив спецпредставник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Філіп і Крижанівський провели переговори 12 червня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава українського МЗС Павло Клімкін підкреслив, що ситуація у Молдові є ймовірною загрозою для півдня України.

Додамо також, Німеччина, Франція, Великобританія, Польща і Швеція закликали до мирного розв'язання політичної кризи в Молдові.

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