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У Молдові щеплення першою дозою COVID-вакцини отримали 10% населення

Автор: РБК-Україна

У Молдові з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу хоча б одну дозу вакцини отримали 10% населення. Кампанія з вакцинації почалася в країні 2 березня.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

За словами експертів консультативного комітету МОЗ в області імунізації, за минулий тиждень в Молдові вакцинували 100 тисяч осіб, що є рекордною кількістю з початку кампанії.

Всього в країні використовували близько 416 800 доз вакцини, тобто половину з отриманих. Щеплення першою дозою отримали близько 10% населення, а обидві дози вакцини отримали - 2,2%.

На сьогодні в Молдові використовуються вакцини Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Китайські Sinopharm і SinoVac.

Нагадаємо, в кінці травня у Кишиневі скасували масочний режим на вулиці, а також дозволили ресторанам і кафе працювати в звичайному режимі.

Крім того, 19 травня у Молдові почалася масова вакцинація від коронавірусу. Тепер зробити щеплення може кожен бажаючий.

Додамо, що наприкінці квітня у Молдові скасували дію комендантської години і ряду обмежень.

Раніше повідомлялося, що Україна і Молдова укладуть угода про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

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