У Молдові щеплення першою дозою COVID-вакцини отримали 10% населення

У Молдові з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу хоча б одну дозу вакцини отримали 10% населення. Кампанія з вакцинації почалася в країні 2 березня.

Про це повідомляє видання Newsmaker .

За словами експертів консультативного комітету МОЗ в області імунізації, за минулий тиждень в Молдові вакцинували 100 тисяч осіб, що є рекордною кількістю з початку кампанії.

Всього в країні використовували близько 416 800 доз вакцини, тобто половину з отриманих. Щеплення першою дозою отримали близько 10% населення, а обидві дози вакцини отримали - 2,2%.

На сьогодні в Молдові використовуються вакцини Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Китайські Sinopharm і SinoVac.