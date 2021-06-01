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В Молдове прививки первой дозой COVID-вакцины получили 10% населения

Автор: РБК-Украина

В Молдове с начала кампании по вакцинации от коронавируса хотя бы одну дозу вакцины получили 10% населения. Кампания по вакцинации началась в стране 2 марта.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

По словам экспертов консультативного комитета Минздрава в области иммунизации, за минувшую неделю в Молдове вакцинировали 100 тысяч человек, что является рекордным количеством с начала кампании.

Всего в стране использовали около 416 800 доз вакцины, то есть половину из полученных. Прививки первой дозой получили около 10% населения, а обе дозы вакцины получили - 2,2%.

На сегодняшний день в Молдове используются вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, китайские Sinopharm и SinoVac.

Напомним, в конце мая в Кишиневе отменили масочный режим на улице, а также разрешили ресторанам и кафе работать в обычном режиме.

Кроме того, 19 мая в Молдове началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь сделать прививку может каждый желающий.

Добавим, что в конце апреля в Молдове отменили действие комендантского часа и ряда ограничений.

Ранее сообщалось, что Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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Новости Украины МолдовавакцинацияКоронавирус