У Молдові почали вакцинувати від COVID всіх бажаючих

З середи, 19 травня, в Молдові почалася масова вакцинація від коронавірусу. Тепер отримати щеплення від коронавірусу можуть всі бажаючі.

Вакцинуватися зможуть громадяни старше 18 років. Однак у Міністерстві охорони здоров'я Молдови підкреслили, що в пріоритеті залишаться вразливі верстви населення. Зокрема, люди старше 60 років, люди з хронічними захворюваннями. Їх будуть спеціально запрошувати на вакцинацію.

У МОЗ також зазначили, що в Молдові захворюваність на коронавірус знизилася приблизно на 20%. При цьому в лікарнях залишаються близько 1 тисячі осіб, хворих на коронавірус.

Попри такі показники, фахівці вважають неаргументованим рішення влади послабити обмежувальні заходи, оскільки в МОЗ побоюються нового сплеску COVID.