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У Молдові відсторонили поліцейських, які підтримали уряд Санду


Співробітників поліції не випускали з будівлі, поки вони не здадуть справи

У Молдові в середу, 12 червня, відсторонили співробітників поліції, які підтримали уряд прем'єр-міністра Майї Санду. Про це повідомляє місцевий портал newsmaker.md.

Зазначено, що поліція вранці 12 червня заблокувала входи і виходи в будівлі управління №6 Національного інспекторату розслідувань, частина співробітників якого у вівторок підтримала уряд Санду.

Екс-глава Генінспекторату поліції Олександр Пинзар зазначив, що співробітників поліції, які підтримали уряд Санду, відсторонили від роботи. За словами одного з правоохоронців, поліцейських не випускали з будівлі, поки вони не складуть усі справи. Один з правоохоронців вискочив з будинку через вікно.

Крім того, повідомляється, що один з поліцейських, які проводили операцію, заявив журналістам, що проти 7 співробітників установи розпочато службове розслідування, їх на місяць усунули від роботи. Правоохоронець додав, що обшуки в будівлі не проводили, а поліцейським не висунули жодних обвинувачень.

Повідомляється, що на місце прибув відправлений у відставку урядом Майї Санду екс-глава Генінспекторату поліції Олександр Пинзар і глава МВС країни Андрій Нестасе, між ними сталася перепалка. Будівлю заблокували поліцейські в масках.

Нагадаємо, Румунія офіційно підтримала зміну влади в Молдові. Зокрема, МЗС Румунії у своїй заяві висловило офіційну підтримку зміни влади в Молдові, заявляючи про легітимність дій парламенту в процесі формування коаліції і нового уряду.

Відзначимо, політична криза в Молдові виникла після виборів у лютому, коли партії не встигли за три місяці сформувати коаліцію і уряд. По закінченню строку президент заявив, що має право не оголошувати нові вибори. Після цього Конституційний суд відсторонив його від влади, так як той не виконав вимоги Конституції Молдови.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Молдови Ігор Додон анулював указ прем'єр-міністра Павла Філіпа про розпуск парламенту, вважаючи, що Філіп не має права виконувати обов'язки президента.

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