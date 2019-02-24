В Молдові звинуватили РФ у втручанні в вибори

Сьогодні в Молдові проходять парламентські вибори

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Российскую Федерацию (РФ) во вмешательстве в парламентские выборы, которые сегодня, 24 февраля, проходят в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Канду, Россия пытается повлиять на исход выборов в парламент Молдовы использовав в качестве инструментов амнистию для мигрантов и снятие таможных пошлин.

"Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдове. Это и амнистия для мигрантов, и снятие пошлин на молдавскую продукцию, и тому подобное", - сообщил спикер журналистам на одном из избирательных участков.

Как отмечается, Россия отрицает обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в Молдове начались парламентские выборы. Также сегодня проходит референдум по сокращению количества депутатов и механизму их отзыва народом.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft во второй раз за шесть месяцев выявила связанную с российским правительством операцию, направленную против влиятельных аналитических центров, которые занимают критическую позицию в отношении России.

Добавим, что корпорация Microsoft расширит сервис кибербезопасности Account Guard для 12 европейских стран, чтобы защитить своих клиентов в политическом пространстве от хакерских атак.