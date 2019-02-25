У Молдові оприлюднила перші дані ЦВК

Обробили вже 27,88% протоколів

На парламентских выборах в Молдове после обработки 27,88% протоколов лидирует "Партия социалистов", а на втором месте - "Демократическая партия". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, "Партия социалистов" лидирует на выборах в парламент Молдовы с результатом 30,13%.

Однако за социалистами следуют контролирующая правительство "Демократическая партия" (29,60%), на третьем месте - избирательный блок Acum (20,87%), следом за ними идет партия "Шор" бизнесмена и мэра города.

Остальные партии, по предварительным данным ЦИК, не преодолели барьер в 6 %.

Напомним, ранее сообщалось, что явка на парламентских выборах в Молдове составила менее половины зарегистрированных избирателей - менее 49,1%.

В Молдове завершилось голосование на парламентских выборах: участки закрылись в 21,00 по местному времени, которое совпадает с киевским.

РБК-Украина писало, что некоторые политические силы уже выразили сомнение в результатах. В частности, оппозиционный проевропейский блок Acum заявил, что не признает результатов выборов на спецучастках, которые открыли для избирателей с неподконтрольного Кишиневу региона Приднестровья, из-за, как заявили в блоке, фальсификации на них.