У Молдові оприлюднила перші дані ЦВК

Фото: Молдова (flickr.com/Frank)

Обробили вже 27,88% протоколів

На парламентських виборах в Молдові після обробки 27,88% протоколів лідирує "Партія соціалістів", а на другому місці - "Демократична партія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, "Партія соціалістів" лідирує на виборах в парламент Молдови з результатом 30,13%.

Проте за соціалістами слідує "Демократична партія" (29,60%), на третьому місці - виборчий блок Acum (20,87%), слідом за ними йде партія "Шор" бізнесмена і мера міста.

Інші партії, за попередніми даними ЦВК, не подолали бар'єр у 6 %.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що явка на парламентських виборах в Молдові склала менше половини зареєстрованих виборців - менш 49,1%.

У Молдові завершилося голосування на парламентських виборах: дільниці закрилися о 21,00 за місцевим часом, яке збігається з київським.

РБК-Україна писало, що деякі політичні сили вже висловили сумнів у результатах. Зокрема, опозиційний проєвропейський блок Acum заявив, що не визнає результатів виборів на спецдільницях, які відкрили для виборців з непідконтрольного Кишиневу регіону Придністров'я, через, як заявили в блоці, фальсифікації на них.