У Молдові оприлюднила перші дані ЦВК

Обробили вже 27,88% протоколів
На парламентських виборах в Молдові після обробки 27,88% протоколів лідирує "Партія соціалістів", а на другому місці - "Демократична партія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Як повідомляється, "Партія соціалістів" лідирує на виборах в парламент Молдови з результатом 30,13%.
Проте за соціалістами слідує "Демократична партія" (29,60%), на третьому місці - виборчий блок Acum (20,87%), слідом за ними йде партія "Шор" бізнесмена і мера міста.
Інші партії, за попередніми даними ЦВК, не подолали бар'єр у 6 %.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що явка на парламентських виборах в Молдові склала менше половини зареєстрованих виборців - менш 49,1%.
У Молдові завершилося голосування на парламентських виборах: дільниці закрилися о 21,00 за місцевим часом, яке збігається з київським.
РБК-Україна писало, що деякі політичні сили вже висловили сумнів у результатах. Зокрема, опозиційний проєвропейський блок Acum заявив, що не визнає результатів виборів на спецдільницях, які відкрили для виборців з непідконтрольного Кишиневу регіону Придністров'я, через, як заявили в блоці, фальсифікації на них.