У Молдові оприлюднили остаточні результати виборів до парламенту

Найбільше мандатів у соціалістів

В Молдове, по результатам подсчета 100% голосов избирателей на выборах 24 февраля, в парламент прошли четыре партии, на первом месте по мандатам - Партия социалистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центризбирком Молдовы.

Согласно информации на сайте ЦИК, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) получила 18 мандатов, проевропейский политический блок ACUM - 14 мандатов, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) - 13, партия "Шор" - 5 мест.

В то же время, в результате выборов по одномандатным округам социалистическая и демократическая партии получили по 17 мандатов, блок ACUM - 12 мандатов и "Шор" - 2.

В трех одномандатных округах победу одержали независимые кандидаты.

Остальные партии, по данным ЦИК, не преодолели барьер в 6%.

Напомним, явка на парламентских выборах в Молдове 24 февраля составила менее половины зарегистрированных избирателей - менее 49,1%.

Некоторые политические силы уже в процессе подсчета голосов выразили сомнение в результатах. В частности, оппозиционный проевропейский блок Acum заявил, что не признает результатов выборов на спецучастках, которые открыли для избирателей из неподконтрольного Кишиневу Приднестровья, из-за, как заявили в блоке, фальсификаций на них.