У Молдові з невизнаного Придністров'я до української дільниці підвозять людей

У Молдові зафіксували підвезення людей з невизнаного Придністров'я до української дільниці для голосування на виборах 2019. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що у Молдові зранку вже проголосували понад 200 людей.

Раніше в МЗС назвали найбільшу та найменшу закордонну виборчу дільницю на виборах 2019. Так, найбільша розташована у Молдові, а найменша - при військовій частині в Косово.

РБК-Україна писало, що у МЗС назвали кількість ув’язнених українців закордоном, які не зможуть проголосувати. У пенітенціарних установах інших країн відбувають покарання понад 6 тисяч громадян України, які не зможуть взяти участь у президентських виборах.

Крім того, президентські вибори 2019 у закордонному виборчому окрузі будуть контролювати 153 спостерігача. Зокрема, ЦВК відмовив у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, які мають громадянство РФ.