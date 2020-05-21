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У Молдові призначили дату президентських виборів

Новини » Політика     21.05.2020 - 14:14
У Молдові призначили дату президентських виборів
Фото: будівля парламенту Молдови (flickr)

Вибори призначені на 1 листопада 2020 року

Парламент Молдови затвердили дату проведення президентських виборів. Так, вибори відбудуться 20 листопада 2020 року, підтримавши пропозицію президента Ігоря Додона.

Про це повідомляє Newsmaker.

"За" проголосували 50 із 97 присутніх на засіданні депутатів.

Депутат від партії "Дія і солідарність" (PAS) Сергій Литвиненко пропонував іншу дату - 25 жовтня, однак юридична комісія не розглянула її та дата не була винесена на голосування.

Спікер парламенту Зінаїда Гречаний пояснила це тим, що поправка була подана з порушенням регламенту. Сам же депутат стверджує, що вимоги регламенту були дотримані.

Нагадаємо, у грудні минулого року Ігор Додон заявив, що не виключає своєї участі в президентських виборах у 2020 році.

Крім того, раніше повідомлялося, що було оприлюднене відео з компромат на президента Ігоря Додона. На опублікованому відео він нібито отримує пакети з грошима з Російської Федерації для фінансування Партії соціалістів".

Після чого опозиція Молдови заявила про намір ініціювати процедуру імпічменту президента. Однак процедура буде запущена в разі, якщо генеральна прокуратура підтвердить автентичність відеоматеріалу, знятого втекли з країни екс-главою Демократичної партії, олігархом Володимиром Плахотнюком.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Молдовапрезидентські вибори
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