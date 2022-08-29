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У Молдові медустановам почали роздавати таблетки йоду

Фото: у Молдові медустановам почали роздавати таблетки йоду (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

У Молдові МОЗ почав роздавати таблетки йодиду калію первинним медичним установам. Їх розподілять серед населення у разі радіаційної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління охорони здоров'я Молдови Бориса Гилке, яке наводить agora.md.

За його словами, препарати були передані Молдові Румунією.

"Починаючи з п'ятниці, 26 серпня, Кишинівський центр громадського здоров'я займається розподілом цих таблеток серед первинних медико-санітарних служб, територіальних медичних об'єднань і медичних центрів первинної медико-санітарної допомоги", - заявив Гилке.

Він підкреслив, що поки звертатися за таблетками йодиду калію не потрібно.

"Вони зберігаються і будуть зберігатися в даних медичних установах і тільки в разі небезпеки, за рішенням Надзвичайної комісії громадської охорони Здоров'я Кишинева, препарати будуть розподілятися через сімейного лікаря серед населення", - додав Гилке.

Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС. Так, 11 серпня окупанти атакували територію станції близько чотирьох разів.

Також ми писали, що 23 серпня окупанти обстрілювали золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу.

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