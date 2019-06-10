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У Молдові через кризу закрили доступ до військових частин


Молдавська армія не втручатиметься у політичну кризу

Міністерство оборони Молдови через політичну кризу обмежило доступ цивільних до військових частин. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Молдови в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що Збройні сили Молдови залишаються у підпорядкуванні "виключно волі народу для того, щоб гарантувати суверенітет, незалежність і єдність, територіальну цілісність країни і конституційну демократію".

"Поки немає чіткої визначеності в політичній ситуації у країні, Національна армія підпорядковується тільки конституційному ладу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Міноборони підкреслили, що Національна армія не втручається у кризу і залишиться поза політичними іграми.

"З метою зниження ризику ескалації згідно з внутрішніми правилами, які застосовуються в особливих ситуаціях, доступ до всіх військових частин і установ Міністерства оборони заборонений будь-якій особі, що не входить до штату цього закладу, протягом обмеженого часу в залежності від ситуації", - заявили в відомстві.

Нагадаємо, через ситуацію у Молдові Україна посилила контррозвідувальний режим на спільному кордоні.

Крім того, напередодні Київ закликав не допустити федералізації Молдови за російським сценарієм.

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