У Молдові ініціюють відставку міністра оборони через похвалу бойовиків на Донбасі

Міністр оборони Молдовы Віктор Гайчук похвалив бойовиків на Донбасі, після чого опозиція в парламенті запропонувала ініціювати його відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що ініціативу на пленарному засіданні 29 листопада зареєстрував віце-голова вищого законодавчого органу Михайло Попшой, що представляє проєвропейський блок Acum.

"Гайчук привів у приклад військовослужбовцям Національної армії Республіки Молдова бойовий дух сепаратистських сил Донбасу", - сказав він.

У своєму публічному виступі Гайчук заявив, що 10 тис. бойовиків на Донбасі, яких він порівняв за чисельністю з молдавською армією, протистоять 160-тисячної армії України.

"Дух і віра більш ефективні в бою. Якщо солдат вірить в свого командира і любить батьківщину, він може перемогти, будучи навіть не дуже оснащеним", - процитував міністра Попшой.

Повідомляється, що документ про винесення на розгляд відставки Гайчука повинні розглянути протягом 14 днів. Для відправки міністра у відставку необхідні голоси 51 з 101 депутата. Фракції блоку Acum налічують 25 осіб, тому їм необхідна підтримка.

Раніше РБК-Україна писало, що нове уряд Молдови готове взяти кредит у РФ, якщо переговори з МВФ зірвуться. Новий прем'єр-міністр і колишній радник проросійського президента Молдови Ігоря Додона, заявив, що незабаром з Росією може бути укладена нова кредитна угода.

Нагадаємо, 14 листопада парламент Молдови затвердив новий уряд. За кабінет Іона Кіку проголосували 62 зі 101 депутата.