У США готуються до масштабної атаки хакерів-вимагачів на систему охорони здоров'я

Фото: хакери (unsplash)

Агентство з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб (HHS) попереджає про ймовірні атаки хакерів. Кіберзлочинці можуть атакувати систему охорони здоров'я США.

Про це пише "Голос Америки".

Так, зловмисники можуть заблокувати комп'ютери з подальшими вимогами викупу лікарень та медичних установ США. Спецслужби країни нібито мають "достовірну інформацію про збільшення та неминучу загрозу з боку кіберзлочинців для лікарень США та постачальників медичних послуг "з метою" крадіжки даних та порушення роботи медичних служб".

У випадку успішного застосування зловмисниками програм-вимагачів (Ransomware) відбувається шифрування даних у системах жертв, а їх розшифрування можна здійснити лише, якщо жертва заплатить викуп зловмисникам.

У заяві, яку висвітлили у AP, Чарльз Кармакал, головний технічний директор фірми з кібербезпеки Mandiant, зазначив, що США "загрожує найбільша кіберзагроза, яку ми будь-коли бачили".

Ранее спецслужби США заявили про кібератаки російських хакерів на американські лікарні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США пред'явило шістьом посадовим особам російського Головного розвідуправління (ГРУ) звинувачення в причетності до кібератак по всьому світу.