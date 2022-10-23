Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии из-за ударов РФ по Украине, - министр

"С завтрашнего дня из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения объемов поставок газа "Газпромом" в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии. Коммерческие контракты, подписанные SA Energocom, не покрывают всего потребления с 07:00 до 23:00", - отметил он.

Министр призвал жителей Молдовы экономить электроэнергию для того, чтобы не было необходимости вводить принудительные отключения.

"Обращение к предпринимателям и деловой среде: отключите рекламное или декоративное освещение, измените время производства, по возможности используйте индивидуальные генераторы", - призвал Спыну.

По его словам, правительство Молдовы 24 октября планирует принять меры по экономии электроэнергии.