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Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии из-за ударов РФ по Украине, - министр

Фото: Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии из-за ударов РФ по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Начиная с понедельника, 24 октября, Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии. Одной из причин этому являются удары России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Молдовы Андрея Спыну в Facebook.

"С завтрашнего дня из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения объемов поставок газа "Газпромом" в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии. Коммерческие контракты, подписанные SA Energocom, не покрывают всего потребления с 07:00 до 23:00", - отметил он.

Министр призвал жителей Молдовы экономить электроэнергию для того, чтобы не было необходимости вводить принудительные отключения.

"Обращение к предпринимателям и деловой среде: отключите рекламное или декоративное освещение, измените время производства, по возможности используйте индивидуальные генераторы", - призвал Спыну.

По его словам, правительство Молдовы 24 октября планирует принять меры по экономии электроэнергии.

Напомним, ранее стало известно, что россияне усилили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Так, вчера, 22 октября, в ряде областей возникли проблемы со светом из-за массированного удара оккупантов.

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