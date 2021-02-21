ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чорногорії почалася вакцинація російським "Супутником V"

Новость на русском → Чорногорія, Неділя 21 лютого 2021 02:21
У Чорногорії почалася вакцинація російським "Супутником V" Фото: Чорногорія (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". Першим дозу препарату отримав 66-річний мешканець будинку для літніх людей в Рисане.

Про це повідомила газета Vijesti.

Вакцинований закликав громадян не боятися вакцинації і зробити щеплення від коронавірусу.

"Я вважаю, що громадяни не повинні боятися вакцини, тому що це наш шанс перемогти вірус", - сказав він.

Щеплення російською вакциною також зробили два співробітники медичного центру. Один з них розповів, що за день дозу препарату зможуть отримати 79 осіб.

17 лютого в Чорногорію доставили першу партію російської вакцини від коронавіруса "Супутник V". Її привезла прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс, заявив, що підтримує офіційну позицію країни з приводу закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Вакцина Черногория вакцина від коронавірусу
NEWS
Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID
Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ