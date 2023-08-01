RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молдова внедрила криминальную ответственность за политическую коррупцию

Фото: Молдова внедрила криминальную ответственность за политическую коррупцию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент Молдовы дополнил Уголовный кодекс страны двумя статьями, которые предусматривают криминальную ответственность за активную и пассивную политическую коррупцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что за такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок до 7 лет. Первая новая статья за пассивную политическую коррупцию предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы за получение средств, или других имущественных благ выборным лицом за выход из партии и/или переход в другую партию.

Вторая – за активную политическую коррупцию – предусматривает схожее наказание за подкуп выборного лица с той же целью. Принятый законопроект также вводит в уголовный кодекс ответственность за получение незаконного финансирования от преступной группы.

Как рассказала на заседании юридической комиссии парламента ее председатель Олеся Стамате, новые статьи призваны помочь в борьбе с феноменом "политического туризма", в частности, в парламенте.

Кроме того, тем же законопроектом парламент ввел запрет на участие в выборах выборных лиц от партий, признанных неконституционными.

Режим ЧП в Молдове

В Молдове ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.

Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на введение специального режима въезда и выезда в/из страны, внедрение специального режима передвижения по Молдове, экстрадицию людей, чье присутствие может быть опасным для безопасности страны и пр.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваКишиневМайя Санду