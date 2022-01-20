RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"

Автор: Юлія Бойко

Парламент Молдови ввів надзвичайний стан після погроз російського "Газпрому" про припинення поставок газу. НС у сфері енергетики діятиме протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.md.

Повідомляється, що за введення надзвичайного стану проголосували 58 депутатів, даний режим буде діяти протягом 60 днів.

Як заявила прем'єр Наталія Гаврилиця, введення НС дозволить оперативно приймати рішення для забезпечення газом населення, в тому числі в обхід законодавчих норм. За її словами, цей режим дозволить оптимізувати споживання газу.

Нагадаємо, раніше російський "Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу 20 січня, якщо вона не сплатить поточну поставку. Кишинів має виплатити 63 млн доларів за першу половину січня, але поки не вистачає 25 млн доларів.

Передбачається, що після введення НС, влада дасть відстрочку на оплату ПДВ для "Молдовагазу", а також виплатить в аванс компенсації населенню за січень, лютий і березень.

Схожа ситуація виникла в листопаді 2021 року, тоді Молдові довелося терміново погашати борги перед "Газпромом" у розмірі 80 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазпромМолдова