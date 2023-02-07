В Молдове объяснили, кого коснется новый закон о сепаратизме

Как отмечается в издании, проголосованный парламентом Молдовы законопроект вводит понятия "антиконституционный субъект" и "незаконная информационная структура".

Поправки, по утверждению их авторов, должны внести в Уголовный кодекс ответственность за деятельность незаконных военизированных организаций, созданных как внутри страны, так и за рубежом. Другая группа поправок вводит в уголовную практику состав преступлений, связанных со шпионажем и государственной изменой. Еще одна новая статья в Уголовном кодексе предусматривает ответственность за несообщение органов власти о преступлениях, совершенных против государства или национальной безопасности.

Статья о преследовании за сепаратизм предусматривает наказание за попытки обособить часть территории Молдовы с нарушением положений национального законодательства или международных договоров.

"В соответствии с ней, сепаратистские действия, то есть действия, совершенные с целью отделить часть территории Республики Молдова с нарушением положений национального законодательства или международных договоров, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Распространение предметов, материалов и информации, подстрекающих на такие действия - лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.В обоих случаях, если виновным признается юридическое лицо, наказанием будет штраф от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юрлица. ", – пишет издание.

Вице-спикер парламента Молдовы Михаил Попшой также отметил, что законопослушным гражданам Молдовы нечего бояться новшеств независимо от того, где они живут.

"Мирные граждане, независимо от того, где они живут, не могут быть сепаратистами, то есть рядовые граждане не могут подпадать под этот закон", - заверил политик.