В Молдове объяснили, кого коснется новый закон о сепаратизме

Законопроект, принятый парламентом Молдовы во втором чтении, содержит несколько новых статей Уголовного кодекса, в частности статью "Сепаратизм". Как будет применяться этот закон и угрожает ли он жителям Приднестровья?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.md.
Как отмечается в издании, проголосованный парламентом Молдовы законопроект вводит понятия "антиконституционный субъект" и "незаконная информационная структура".
Поправки, по утверждению их авторов, должны внести в Уголовный кодекс ответственность за деятельность незаконных военизированных организаций, созданных как внутри страны, так и за рубежом. Другая группа поправок вводит в уголовную практику состав преступлений, связанных со шпионажем и государственной изменой. Еще одна новая статья в Уголовном кодексе предусматривает ответственность за несообщение органов власти о преступлениях, совершенных против государства или национальной безопасности.
Статья о преследовании за сепаратизм предусматривает наказание за попытки обособить часть территории Молдовы с нарушением положений национального законодательства или международных договоров.
"В соответствии с ней, сепаратистские действия, то есть действия, совершенные с целью отделить часть территории Республики Молдова с нарушением положений национального законодательства или международных договоров, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Распространение предметов, материалов и информации, подстрекающих на такие действия - лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.В обоих случаях, если виновным признается юридическое лицо, наказанием будет штраф от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юрлица. ", – пишет издание.
Вице-спикер парламента Молдовы Михаил Попшой также отметил, что законопослушным гражданам Молдовы нечего бояться новшеств независимо от того, где они живут.
"Мирные граждане, независимо от того, где они живут, не могут быть сепаратистами, то есть рядовые граждане не могут подпадать под этот закон", - заверил политик.
Напомним, что Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992 года, который якобы возник из-за опасений пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. С тех пор там находятся русские оккупационные войска.
Кроме того, мы писали, что парламент Молдовы принял поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за призывы к сепаратизму. В то же время, напомним, что власти незаконно оккупированной Россией молдавской территории Приднестровья осудили решение парламента Молдовы и заявили, что поправки в Уголовный кодекс "могут иметь разрушительный эффект на переговорный процесс" между Кишиневом и Тирасполем.
Ранее РБК-Украина сообщала о том, что Молдова ожидает победы Украины в войне против России, чтобы продолжить работать над выводом российских оккупантов из Приднестровья.
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