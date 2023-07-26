Молдова сократит численность персонала посольства РФ из-за скандала со шпионажем

"Важно, чтобы дипломатические службы были ориентированы на развитие хороших отношений, иначе когда действия направлены на дестабилизацию и они не связаны с дипломатической деятельностью, это сложно. Мы договорились о необходимости ограничить количество аккредитованных дипломатов из России", - сказал Попеску.

Он отметил, что в течение многих лет Молдова была "объектом враждебных действий" России, большинство из которых осуществлялось через посольство в Кишиневе.

Министр добавил, что представители российского посольства уже проинформированы об этом решении.

Что предшествовало

Напомним, 24 июля Jurnal TV и The Insider обнародовали расследование, в котором утверждается, что на крыше российского посольства в Молдове растет количество тарелок и принадлежностей. Такая ситуация часто возникает перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

По информации СМИ, шпионское оборудование на помещении диппредставительства размещают сотрудники российского Главного разведывательного управления.

В частности, один из сотрудников ГРУ связывается с хакерской атакой на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИД и Службы информационных технологий и кибербезопасности. В их результате "утекла" переписка чиновников.

В связи с этим Молдова решила вызвать в Министерство иностранных дел посла России Олега Васнецова.