Молдова все еще уязвима к нарушениям воздушного пространства дронами РФ, - глава МО страны

Молдавия сталкивается со значительными вызовами, связанными с нарушениями ее воздушного пространства русскими дронами. Хотя непосредственная военная угроза со стороны РФ маловероятна, эти инциденты создают опасность для граждан и нарушают международные нормы.
Об этом заявил министр обороны страны Анатолий Носатый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью IPN.
"К сожалению, Республика Молдова остается уязвимой к инцидентам, связанным с нарушением воздушного пространства. С начала войны в Украине мы имели бесчисленное количество подобных инцидентов, которые, прежде всего, нарушают международные правила, но, что самое главное, подвергают риску граждан Республики Молдова", - отметил он.
Министр пояснил, что подобные инциденты могут быть как умышленными, так и результатом атак РФ на украинскую инфраструктуру вблизи границ с Молдовой. По его словам, они будут повторяться, пока идет война России против Украины.
Он добавил, что подобные атаки в последнее время увеличились.
Кроме того, он заявил, что Россия продолжает вести гибридную войну, распространяя дезинформацию и фейковые новости, направленные на дестабилизацию Молдовы. По его словам, это ее попытка сорвать реформы, направленные на укрепление обороноспособности.
"Это организованная Кремлем кампания против государственной безопасности. Они в Кремле хотят, чтобы Республика Молдова не имела структур обороны и безопасности, оставалась слабой и неготовой к вызовам, чтобы не обеспечить важнейшую для граждан - среду безопасности и мира, которую мы имеем. Все они были нужны в контексте геополитических изменений и напряженности в регионе, в этом случае войны в Украине", - подчеркнул министр.
Также он добавил, что непосредственная угроза военного вторжения РФ в Молдову сейчас оценивается как низкая.
Напомним, что еще один беспилотник упал в Молдове.
Также в прошлом месяце Молдова и Великобритания подписали оборонный пакт о противодействии российской агрессии.
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