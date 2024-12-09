Молдова все еще уязвима к нарушениям воздушного пространства дронами РФ, - глава МО страны

"К сожалению, Республика Молдова остается уязвимой к инцидентам, связанным с нарушением воздушного пространства. С начала войны в Украине мы имели бесчисленное количество подобных инцидентов, которые, прежде всего, нарушают международные правила, но, что самое главное, подвергают риску граждан Республики Молдова", - отметил он.

Министр пояснил, что подобные инциденты могут быть как умышленными, так и результатом атак РФ на украинскую инфраструктуру вблизи границ с Молдовой. По его словам, они будут повторяться, пока идет война России против Украины.

Он добавил, что подобные атаки в последнее время увеличились.

Кроме того, он заявил, что Россия продолжает вести гибридную войну, распространяя дезинформацию и фейковые новости, направленные на дестабилизацию Молдовы. По его словам, это ее попытка сорвать реформы, направленные на укрепление обороноспособности.

"Это организованная Кремлем кампания против государственной безопасности. Они в Кремле хотят, чтобы Республика Молдова не имела структур обороны и безопасности, оставалась слабой и неготовой к вызовам, чтобы не обеспечить важнейшую для граждан - среду безопасности и мира, которую мы имеем. Все они были нужны в контексте геополитических изменений и напряженности в регионе, в этом случае войны в Украине", - подчеркнул министр.

Также он добавил, что непосредственная угроза военного вторжения РФ в Молдову сейчас оценивается как низкая.

Напомним, что еще один беспилотник упал в Молдове.