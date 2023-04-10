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Молдова за год на треть сократила экспорт в Россию

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Молдова, Понедельник 10 апреля 2023 23:07
Молдова за год на треть сократила экспорт в Россию Фото: Молдова за год на треть сократила экспорт в Россию (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

За последний год экспорт молдавской продукции в Россию сократился на 31%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Министр экономики Молдовы Думитру Алайба отметил, что сегодня Европейский Союз является крупнейшим рынком для молдавских производителей. По его словам, в 2022 году Молдова экспортировала в страны ЕС продукцию на сумму более 2,54 млрд долларов.

По оценкам Алайбы, объем экспорта по европейским направлениям вырос на 32% по сравнению с 2021 годом.

"За последние 15 лет экономика Молдовы радикально переориентировалась", - добавил он.

Больше всего молдавских товаров импортирует Румыния - она получает 28,6% экспортируемой продукции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Молдовы планирует ввести ряд санкций против Российской Федерации из-за ее вторжения в Украину.

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