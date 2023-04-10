Молдова за рік на третину скоротила експорт до Росії
За останній рік експорт молдовської продукції до Росії скоротився на 31%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Міністр економіки Молдови Думітру Алайба зазначив, що на сьогодні Європейський Союз є найбільшим ринком для молдовських виробників. За його словами, 2022 року Молдова експортувала до країн ЄС продукцію на суму понад 2,54 млрд доларів.
За оцінками Алайби, обсяг експорту за європейськими напрямками зріс на 32% порівняно із 2021 роком.
"За останні 15 років економіка Молдови радикально переорієнтувалася", - додав він.
Найбільше молдовських товарів імпортує Румунія - вона отримує 28,6% експортованої продукції.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Молдови планує ввести ряд санкцій проти Російської Федерації через її вторгнення в Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.