ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Молдова за рік на третину скоротила експорт до Росії

Новость на русском →
Молдова, Понеділок 10 квітня 2023 23:07
Молдова за рік на третину скоротила експорт до Росії Фото: Молдова за рік на третину скоротила експорт до Росії (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

За останній рік експорт молдовської продукції до Росії скоротився на 31%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Міністр економіки Молдови Думітру Алайба зазначив, що на сьогодні Європейський Союз є найбільшим ринком для молдовських виробників. За його словами, 2022 року Молдова експортувала до країн ЄС продукцію на суму понад 2,54 млрд доларів.

За оцінками Алайби, обсяг експорту за європейськими напрямками зріс на 32% порівняно із 2021 роком.

"За останні 15 років економіка Молдови радикально переорієнтувалася", - додав він.

Найбільше молдовських товарів імпортує Румунія - вона отримує 28,6% експортованої продукції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Молдови планує ввести ряд санкцій проти Російської Федерації через її вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова
NEWS
Україна повернула з російського полону 100 військових
Україна повернула з російського полону 100 військових
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені