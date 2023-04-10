Молдова за рік на третину скоротила експорт до Росії

За останній рік експорт молдовської продукції до Росії скоротився на 31%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Міністр економіки Молдови Думітру Алайба зазначив, що на сьогодні Європейський Союз є найбільшим ринком для молдовських виробників. За його словами, 2022 року Молдова експортувала до країн ЄС продукцію на суму понад 2,54 млрд доларів.

За оцінками Алайби, обсяг експорту за європейськими напрямками зріс на 32% порівняно із 2021 роком.

"За останні 15 років економіка Молдови радикально переорієнтувалася", - додав він.

Найбільше молдовських товарів імпортує Румунія - вона отримує 28,6% експортованої продукції.