Молдова вместе с США подписали соглашение об "открытом небе"

Представители Молдовы и США в четверг, 18 мая, подписали Соглашение об "открытом небе" для воздушного транспорта. Это первое двустороннее соглашение о воздушном пространстве между странами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
Соглашение было подписано министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилией Дабиж и заместителем государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма в Кишиневе
Документом предусмотрена неограниченная емкость и частота полетов, права на открытые маршруты, либеральный режим чартерных перевозок и возможности открытого код-шеринга.
"Договор с Молдовой расширит наше прочное экономическое и коммерческое партнерство, будет способствовать развитию межчеловеческих связей и создаст новые возможности для авиакомпаний, туристических компаний и клиентов", - заявили в Госдепе США.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент принял резолюцию с призывом начать переговоры о членстве Молдовы в Евросоюзе уже в этом году.
Также ранее мы писали, что 19 апреля Молдова направила в Брюссель свой первый отчет о прогрессе вступления в ЕС.
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