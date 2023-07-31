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Молдова продлила режим ЧП из-за войны в Украине еще на 60 дней

Фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Молдовы продлил чрезвычайное положение в стране еще на 60 дней. Режим ЧП связан с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOI.

Решение было принято парламентского большинства. Чрезвычайное положение будет продлено с 3 августа.

"Эта война рядом с нами, а сейчас она подошла еще ближе, особенно в последнее время, когда происходит обстрел гражданских строений в Одессе, в Рени. Это касается и нас, поскольку мы наблюдаем, что даже такие страны НАТО, как Польша, все больше тревожатся, подтягивая свои военные ресурсы ближе к своим границам", - заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан на пленарном заседании парламента.

Режим ЧП в Молдове

В Молдове ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.

Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на:

  • введение специального режима въезда и выезда в/из страны;
  • могут установить особый режим использования воздушного пространства;
  • установить специальный режим передвижения по Молдове;
  • экстрадировать людей, чье присутствие может быть опасным для безопасности страны;
  • временно эвакуировать граждан из зон, которые представляют опасность, создавать места временного размещения для эвакуированных граждан и т.д.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.

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МолдоваЧрезвычайное положениеВойна России против Украины