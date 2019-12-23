Молдова продовжить отримувати газ через Україну

Молдова буде і далі отримувати російський газ транзитом через Україну. Про це заявив на брифінгу президент Молдови Ігор Додон, передає РБК-Україна.

Як зазначив Додон, з січня 2020 року продовжиться звичний транзит російського газу через Україну завдяки домовленостям між Україною і Росією про транзит газу в Європу.

"Ви знаєте, що Росія і Україна змогли домовитися, це означає, що газ і далі буде надходити в республіку звичним шляхом", - сказав Додон.

При цьому прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку висловив надію на те, що Київ і Москва зможуть підписати контракт найближчим часом.

"Це означає, що всі альтернативні шляхи отримання газу, які ми розробили, нам не знадобляться. У тому числі не знадобиться і акредитив від ЄБРР у розмірі 50 мільйонів доларів, якими могли б скористатися для закупівлі газу", - розповів Кіку.

Нагадаємо, Україна, Росія і Єврокомісія підписали протокол про транзит газу. Контракт на поставку газу в Європу Україна і Росія мають підписати до кінця року. Термін дії нового договору - 5 років, з умовою продовження ще на 10 років.

Завдяки домовленостям про новий газовий контракт з Росією в Україні цієї зими не буде зростати ціна на газ. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, це дає можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги за опалення.