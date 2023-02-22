Молдова приостановила работу одного из КПП на границе с Украиной
Молдова сегодня, 22 февраля временно приостановила работу КПП Ларга-Кельменцы на границе с Украиной. Это произошло на фоне возможных ракетных атак россиян по украинским городам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Newsmaker.
"Пограничная полиция предупредила о временной остановке работы КПП Ларга-Кельменцы на молдавско-украинской границе. Украинские компетентные органы не разрешают пересечение государственной границы из-за риска воздушных атак со стороны РФ на Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, что при массированных ракетных атаках по Украине неоднократно российские ракеты падали на территории Молдовы.
Добавим, во время последней массированной атаки россиян инцидент повторился уже в четвертый раз. Обломки российской ракеты упали в Молдове недалеко от границы с Украиной.
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