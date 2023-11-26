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В Молдове КПП на границе работают с перебоями из-за снегопада

Кишинев, Воскресенье 26 ноября 2023 17:07
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В Молдове КПП на границе работают с перебоями из-за снегопада Фото: в Молдове перебои на границе с Румынией и Украиной (t.me/newsmakerlive)
Автор: Наталья Юрченко

Пункты пропуска на границе с Молдовой работают с перебоями 26 ноября. Причиной стал мощный снегопад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Пограничники отмечают, что перебои фиксируются на границе с Румынией и Украиной.

Пункт "Леушены-Албица" на границе с Румынией временно не пропускает грузовики из-за засыпанных снегом дорог. Временные ограничения для грузового транспорта были введены и на КПП "Джурджулешты-Галац".

Кроме того, из-за непогоды начались перебои на важном для Украины пункте пропуска "Паланка".

"Из-за сильного ветра пострадали кабели подключения к интернету. На месте работают специалисты, транспорт направляют к КПП в Тудоре", - говорится в сообщении.

Также, по последним данным, в Молдове из-за снегопада и ветра 109 населенных пунктов частично или полностью остались без света. Большинство обесточенных городов и сел находятся в центральных и южных районах Молдовы.

Непогода в Одессе и области

Сегодня, 26 ноября, Одессу и область накрыло мощная непогода. Регион засыпает снегом. На дорогах движение транспорта ограничено из-за вьюги.

Полиция сообщила, что всего за несколько часов в Одессе и области зафиксировали почти 50 ДТП. Кроме того, без света находятся более сотни населенных пунктов.

В Одессе местные власти решили отправить школьников на дистанционное обучение, но детсады завтра в городе будут работать.

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