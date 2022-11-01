Молдова попросила помощи у Румынии с поставками электричества, - Санду

"В эти чрезвычайно трудные для всех времена Молдова и Румыния не просто берутся за руки, но вместе вершат свою судьбу, как часть свободного мира. Я знаю, как трудно приходить на помощь, когда у тебя дома тоже тяжело. Но сегодня мы живем в поистине драматические и решающие времена - и мы нужны друг другу. Мы живем в реальности страшной войны на наших границах", - сказала она.

По словам президента, в результате военных действий гибнут невинные люди в Украине и ставится под угрозу весь регион.

"Война все ближе. На нашу землю уже падают российские ракеты, нацеленные на украинскую инфраструктуру. Это случилось буквально вчера", - добавила она.

"Из-за войны в Украине Молдова переживает серьезный энергетический кризис, и этой зимой существуют риски остаться без газа и электричества. Для молдавских потребителей тариф на газ за последний год увеличился в шесть раз, он в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее критическая", - заявила Санду.

Кроме того, президент Молдовы отметила, после того, как Россия разбомбила украинские энергосети, "Газпром" вдвое сократил объем газа, поставляемого в Молдову.

По ее словам, энергетическая уязвимость страны используется как повод для политического шантажа и вмешательства в демократию, внутреннюю и внешнюю политику страны.