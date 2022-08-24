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Молдова знизила прогноз економічного зростання за 2022 рік до нуля

Фото: Молдова знизила прогноз економічного зростання до нуля (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Молдови переглянув прогноз економічного зростання на 2022 рік з колишніх 0,3% до нуля. Серед головних причин такого падіння вказуються пост світових цін на енергоносії та війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 2021 році економіка Молдови зросла майже на 14%. Прогноз інфляції на 2022 рік підвищений до 29,5% з колишніх 21,9%. У Кишиневі очікують, що промислове виробництво зросте на 1,5%, А сільськогосподарський сектор скоротиться на 18% через посуху.

Раніше Молдова звернулася до Міжнародного валютного фонду за допомогою у зв'язку з додатковим фінансовим тягарем підтримки українських біженців. З 24 лютого в країну прибуло близько 89 тисяч українців.

Раніше повідомлялося, що Молдова не зможе заплатити російській компанії "Газпром" за газ, використаний у серпні, через брак коштів.

Також ми писали, що уряд Молдови підготувало план на випадок непередбачених дій російського "Газпрому", який постачає газ в країну.

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МолдоваВВПКишинев