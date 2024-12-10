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Молдова получит от ЕС оборудование для перехвата дронов

Иллюстративное фото: "Шахед" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Молдова получит от Европейского союза (ЕС) оборудование для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Решение уже было принято в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса, цитируемого Radio Moldova.

По словам Мажейкса, оборудование поступит в Молдову не ранее 2025 года

"Если это оборудование поступит в Республику Молдова, то это поможет предотвратить ситуации, когда беспилотники из-за границы проникают на территорию Республики Молдова", - пояснил он. 

Нарушение воздушного пространства во время обстрелов Украины 

От начала полномасштабного вторжения несколько единиц российских беспилотников были замечены в районах Кэушень, Криулень, Рышкань, а также в муниципалитете Кишинева. 

В том же числе, как пишет "Радио Молдова", 31 октября 2022 года в северной части города Наславча Окницкого района упали обломки вражеской ракеты, которая была сбита украинским зенитным комплексом. 

Отдельно добавим и то, что российские средства воздушной атаки нарушали воздушное пространство не только Молдовы, но и Польши. Варшава регулярно поднимает в воздух авиацию на фоне масштабных обстрелов России по территории Украины. 

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