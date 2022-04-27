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Молдова відреагувала на заяву Арестовича "зайняти Придністров'я"

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Кишинів, Середа 27 квітня 2022 17:50
Молдова відреагувала на заяву Арестовича "зайняти Придністров'я" Фото: Віце-прем'єр-міністр Молдови з реінтеграції Олег Серебрян (gov.md)
Автор: Антон Федорців

Молдовське Бюро реінтеграції прокоментувало заяву радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича про можливе взяття під контроль невизнаного Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Влада Молдови має намір врегулювати проблему Придністров'я лише політичним і мирним шляхом. У Бюро реінтеграції послалися на закон про правовий статус регіону.

"Там чітко сказано, що врегулювати придністровський конфлікт можна політичним шляхом і лише з допомогою мирних рішень, які виключають військові та інші силові дії. А також на основі принципів демократизації та демілітаризації регіону, поваги суверенітету та збережння територіальної цілісності Молдови", – заявиви у відомстві.

Раніше радник Офісу президента Арестович заявив про здатність ЗСУ швидко взяти під контроль "Придністровську Молдавську Республіку". На такий крок Україна нібито піде в разі запиту Молдови.

До слова, Грузія відмовилася від звільнення окупованих територій воєнним шляхом.

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Україна Молдова Приднестровье Офіс президента Олексій Арестович
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