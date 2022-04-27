Молдова отреагировала на заявление Арестовича "занять Приднестровье"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Власти Молдовы намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем. В Бюро реинтеграции сослались на закон о правовом статусе региона.

"Там четко сказано, что урегулировать приднестровский конфликт можно политическим путем и лишь с помощью мирных решений, которые исключают военные и другие силовые действия. А также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и сохранения территориальной целостности Молдовы", – заявили в ведомстве.

Ранее советник Офиса президента Арестович заявил о способности ВСУ быстро взять под контроль "Приднестровскую Молдавскую Республику". На такой шаг Украина якобы пойдет в случае запроса Молдовы.