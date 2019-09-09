Молдова пояснила затягування екстрадиції Чауса

Екстрадиція українського судді Миколая Чауса з Молдови затягується, оскільки в країні триває реформа судової системи. Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

За його словами, питання екстрадиції Чауса обговорюється, проте на сьогодні Молдова проходить через реформу судової системи.

"У нас перехідний період від старої судової системи, яка була піддана впливу політиків, до більш незалежної судової системи", - підкреслив Попеску.

Нагадаємо, в липні 2019 року прем'єр-міністр Молдови Майя Санду відвідала з офіційним візитом Україну, і український президент Володимир Зеленський тоді попросив її про екстрадицію екс-судді Миколи Чауса.

Чауса викрили на хабарі в 150 тис. доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло через те, що Верховна рада оперативно не розглянула це питання. У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався владі. У липні Держбюро розслідувань України відкрило справу про вивезення судді Чауса в Молдову.