Молдова направить майже 80 млн доларів на погашення боргу перед "Газпромом"      

Уряд Молдови виділить майже 80 млн доларів на погашення боргу перед російським "Газпромом". Борги погасять, щоб не допустити припинення поставок газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію віце-прем'єр-міністра Молдови Андрія Спину.
За його словами, влада Молдови виділить 1,4 млрд леїв (майже 80 млн доларів) на термінове покриття поточних боргів "Молдовагазу" перед "Газпромом". Кошти виділять з грошей, які були передбачені для збільшення статутного капіталу підприємства Energocom.
"Ми внесли поправки до бюджету і виділили для Energocom близько 2 млрд леїв для збільшення статутного капіталу... Ще 1,4 млрд залишилося", - заявив Спину.
Нагадаємо, напередодні "Газпром" висунув ультиматум Молдові і пригрозив припинити постачання газу протягом 48 годин, якщо Кишинів не сплатить вже поставлене паливо.
Молдавська сторона пояснила, що в "Молдовогазі" виник дефіцит платіжного балансу через зростання ціни на газ в 2021 році, оскільки до жовтня він закуповувався по 126,7 долара за тисячу кубометрів, а в жовтні його вартість зросла до 800,62 долара.