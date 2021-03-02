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Молдова почала вакцинацію від коронавірусу

Новость на русском → Кишинів, Вівторок 02 березня 2021 10:51
Молдова почала вакцинацію від коронавірусу Фото: вакцина (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

У Молдові у вівторок, 2 березня, розпочався процес вакцинації від коронавірусу. За перші два місяці в країні планують прищепити 70 тисяч медичних та соціальних працівників.

Про це повідомляє Newsmaker.

Першими вакцину отримають співробітники Республіканської клінічної лікарні в Кишиневі.

У цілому вакцинація в Молдові пройде в три етапи. На першому вакцини отримають 70 тисяч медпрацівників та працівників соцслужб. Другий етап триватиме чотири місяці, за які щеплення зроблять близько 733 тисячам осіб старше 60 років, людям з хронічними захворюваннями, педагогам, правоохоронцям, військовим і працівникам в'язниць. На останньому етапі будуть вакцинувати решта населення.

Вакцинація проводиться препаратом AstraZeneca.

Нагадаємо, минулого тижня Молдова отримала першу партію вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Препарат передала Молдові Румунія.

Також РБК-Україна писало, що в Молдові зареєстрували три вакцини від коронавірусу - це препарати Pfizer/BioNTech, AstraZeneca і російська вакцина "Супутник V".

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