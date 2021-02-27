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Молдова отримала партію вакцини AstraZeneca з Румунії

Новость на русском → Кишинів, Субота 27 лютого 2021 20:34
Молдова отримала партію вакцини AstraZeneca з Румунії Фото: прибуття партії вакцини в Молдову (facebook.com/maia.sandu)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Молдови Майя Санду заявила про прибуття в країну партії вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca, яку надала Румунія. Вакцинація населення Молдови розпочнеться вже найближчими днями.

Про це вона повідомила на сторінці у Facebook.

Сьогодні у Молдову авіарейсом прибули 21,6 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Це тільки перша партія з 200 тисяч доз, які Румунія погодилася передати Молдові.

"Вакцина проти COVID-19 надійшла до Молдови. Літак із партією 21 600 доз вакцини приземлився в міжнародному аеропорту Кишинева. Це перший транш із 200 000 доз вакцини із щедрого пожертвування, обіцяного Румунією громадянам нашої країни", - написала вона.

Фото: прибуття партії вакцини в Молдову (facebook.com/maia.sandu)

Нагадаємо, цього тижня в Україну прибула першу партія вакцини від коронавірусу. Україна отримала 500 тисяч доз вакцини компанії AstraZeneca.

Крім того, вчора стало відомо, що Україна веде переговори з Ізраїлем про отримання 10 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer.

Додамо, глава МОЗ Максим Степанов також анонсував поставку в Україну 10 млн доз вакцини Novavax.

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