Молдова хочет избежать "торможения" вступления в ЕС из-за сопротивления Орбана по Украине

Заместитель премьер-министра Молдовы и главный переговорщик по вопросам евроинтеграции Кристина Герасимов подчеркнула, что любое промедление будет вредить авторитету ЕС.

"Мы рискуем предоставить ненужные аргументы российской пропаганде о том, что ЕС не заинтересован в расширении, что ЕС не заботится о таких странах, как Молдова, и что нет никакого окна возможностей", - сказала она.

Герасимов также подчеркнула, что вступление Украины в ЕС имеет ключевое значение для безопасности всего континента.

Орбан, который поддерживает тесные связи с Москвой, утверждает, что 95% венгерских избирателей выступили против вступления Украины в ЕС. В то же время оппозиция в Венгрии и наблюдатели указывают на рекордно низкую явку и возможные фальсификации.

Несмотря на значительный прогресс Украины в реформировании, Будапешт отказывается предоставить Киеву необходимую единодушную поддержку для членства в ЕС.