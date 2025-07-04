Молдова хочет избежать "торможения" вступления в ЕС из-за сопротивления Орбана по Украине

Молдова рассчитывает использовать предстоящий саммит ЕС, чтобы укрепить свои позиции на пути к вступлению в Евросоюз. Однако параллельное рассмотрение заявки Украины создает риск задержки процесса, поскольку премьер Венгрии Виктор Орбан намерен наложить вето на членство Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Заместитель премьер-министра Молдовы и главный переговорщик по вопросам евроинтеграции Кристина Герасимов подчеркнула, что любое промедление будет вредить авторитету ЕС.
"Мы рискуем предоставить ненужные аргументы российской пропаганде о том, что ЕС не заинтересован в расширении, что ЕС не заботится о таких странах, как Молдова, и что нет никакого окна возможностей", - сказала она.
Герасимов также подчеркнула, что вступление Украины в ЕС имеет ключевое значение для безопасности всего континента.
Орбан, который поддерживает тесные связи с Москвой, утверждает, что 95% венгерских избирателей выступили против вступления Украины в ЕС. В то же время оппозиция в Венгрии и наблюдатели указывают на рекордно низкую явку и возможные фальсификации.
Несмотря на значительный прогресс Украины в реформировании, Будапешт отказывается предоставить Киеву необходимую единодушную поддержку для членства в ЕС.
26 июня, накануне саммита ЕС, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что Молдова начнет переговоры о вступлении в Евросоюз уже 4 июля. Он уточнил, что официальный старт переговоров запланирован во время саммита "ЕС - Молдова" в Кишиневе.
Однако позже он уточнил, что вступительные переговоры Молдовы с Евросоюзом не начнутся 4 июля, поскольку лидеры блока пока не приняли соответствующего решения.
В то время Венгрия заблокировала начало аналогичных переговоров с Украиной. Как отмечают источники РБК-Украина, Будапешт может рассмотреть возможность снятия вето только после выборов, запланированных на следующий год.
Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.
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