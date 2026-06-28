Молдова хочет поднять вопрос Приднестровья во время переговоров по миру в Украине

Президент Молдовы Мая Санду подчеркнула, что Приднестровский регион является неотъемлемой частью страны, а его будущее обсуждается в контексте европейской интеграции.

По ее словам, главной проблемой остается незаконное присутствие российских военных.

"Приднестровский регион - часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион, - добавила она. - Понятно, что каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они (европейские партнеры - ред.) ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему".

Лидер Молдовы также подчеркнула, что вопрос вступления Молдовы в Европейский Союз решается в Брюсселе, а не в Москве.

Какую роль могут сыграть переговоры по миру в Украине

По словам Санду, если состоятся переговоры о завершении войны в Украине, Европейский Союз может также поднять вопрос Приднестровья.

В частности, речь идет о мирном выводе российских войск из региона, которое Кишинев называет одним из ключевых приоритетов.