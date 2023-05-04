Молдова в июне закроет воздушное пространство. Дата и причина

"Молдова закроет воздушное пространство с 1 июня, 00:00 часов по местному времени - до 2 июня, 07:00 часов по местному времени", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что запрет не будет касаться служебных самолетов. Ограничения будут действовать по местному времени.

определенное время будет запрещена стоянка в максимально охранных периметрах.