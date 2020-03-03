Мокрий сніг та сильний дощ: синоптики попередили про погіршення погоди у Карпатах

Погода в Карпатах 4 березня погіршиться, оголошено штормове попередження та мокрий сніг у горах. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, завтра в Карпатах буде сильний дощ.

"За даними УкрГідрометцентру, 4 березня на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, в горах з мокрим снігом (І рiвень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що до четверга в Україні буде тепло, потепління до +17. Втім в п'ятницю похолодає.

РБК-Україна писало, що у Карпатах сьогодні, 3 березня, очікується значний рівень сходження лавин. Також синоптики попередили про підвищення рівнів води 3-4 березня на річках Закарпаття, басейну Пруту.

Крім того, сьогодні, 3 березня, в Україні очікується істотне потепління. Температура повітря підніметься до +15. У всіх областях, крім Закарпатської області, буде сухо. На Закарпатті очікується дощ. У Києві у вівторок мінлива хмарність, без опадів. Вдень +12+14, а вночі +4+6.

Нагадаємо, вчора в ДСНС оголосили штормове попередження, зокрема у Карпатах. По Києву та Київській області протягом доби 2 березня були пориви вітру 15-20 м/с.