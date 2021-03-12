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Мокрий сніг та потепління до +12: прогноз погоди на завтра

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 18:23
Мокрий сніг та потепління до +12: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У суботу, 13 березня, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень у деяких західних областях підніметься до +12 тепла, однак вночі на півночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -10 градусів.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Таким чином, вночі в Україні, крім західних та більшості східних регіонів, буде йти мокрий сніг. Вдень без істотних опадів, лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях буде йти дощ.

Вночі та вранці на дорогах, крім півдня, місцями буде ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря на Прикарпатті та Закарпатті вдень буде становити від +4 до +9, а вночі вона очікується від -3 до +2 тепла. У східних регіонах та у Сумській області вдень буде від -1 до +4, а вночі 5-10 градусів морозу.

Мокрий сніг та потепління до +12: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, сьогодні Київ накрило сильним снігопадом. У зв'язку з цим ввели обмеження на в'їзд у столицю великогабаритного транспорту.

Також РБК-Україна писало, що вже завтра погода в країні покращиться. Очікується потепління, яке триватиме до 16 березня. Проте потім знову очікується погіршення погодних умов - температура повітря не буде перевищувати 0+5 градусів вдень.

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