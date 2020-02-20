Туман і слабка видимість на дорогах: прогноз на 21 лютого

Фото: в Україні очікується густий туман (РБК-Україна)

Видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів

У п'ятницю, 21 лютого, в більшості областей очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору" у Facebook.

Як повідомляється, вночі та вранці 21 лютого в більшості областей туман. При цьому наголошується, що видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

"Просимо водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом", - йдеться в повідомленні.

До уваги водіїв! Очікується туман Вночі та вранці 21 лютого в більшості областей туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Просимо водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом! Опубліковано Укравтодор Четвер, 20 лютого 2020 р.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні зіпсується - в країну прийде похмура і волога погода - буде йти дощ, місцями з мокрим снігом, і все це у супроводі поривчастого вітру.

Крім того, у горах Закарпатської області рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали. За даними служби, рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали на горі Драгобрат під час катання на лижах. Під час пошуків до рятувальників вийшла 40-річна туристка, яка також втратила орієнтири з-за поганої видимості.