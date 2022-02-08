Мокрий сніг вночі майже у всіх областях і до +7 вдень: прогноз погоди на завтра
У середу, 9 лютого, вночі опади у вигляді дощу і мокрого снігу очікуються на більшій частині країни. Температура повітря в Україні в нічний час опуститься до -4, а вдень підніметься до +7 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди у всіх областях
У ніч на 9 лютого мокрий сніг і дощ очікуються практично у всіх областях, за винятком півдня. Вдень синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. На високогір'ї Закарпаття, в горах Івано-Франківської, Львівської та Чернігівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
На більшій частині країни, за винятком південних регіонів, вночі та вранці 9 лютого на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря 9 лютого:
- на заході вдень від +5 до +7, вночі від -1 до +2;
- на півночі вдень від +3 до +4, вночі від -1 до -3;
- на сході вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3;
- на півдні вдень від +3 до +5, вночі від 0 до -2;
- у центрі вдень від +2 до +5, вночі від -1 до + 5.
Фото: погода в Україні 9 лютого (meteo.gov.ua)
Прогноз погоди в Києві
У ніч на 9 лютого в Києві очікується мокрий сніг, вдень - мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -1 до +1 градуса, вдень - від +3 до + 5.
Фото: погода в Києві 9 лютого (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на поточному тижні.
Зазначимо, раніше Укргідрометцентр назвав терміни, скільки в Україні протримається потепління.